Фанаты сорвали второй тайм матча Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом»

Фото - Лион

В 1/32 финала Кубка Франции «Лион» должен был на выезде сыграть против «Парижа».

Первый тайм завершился со счетом 1:1. На гол Гаэтана Лаура под перерыв ответил Мусса Дембеле.

Однако на вторую половину встречи команды уже не вышли. Все из-за беспорядков на трибунах. Фанаты «ткачей» с применением пиротехники атаковали сектор хозяев.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB