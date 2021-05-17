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Фаворов – о Евро-2020: «Верю в сборную Украины, но хочу, чтобы победила Португалия»

Украинский полузащитник «Залаэгерсега»  поделился ожиданиями от чемпионата Европы
Футбол Украинские легионеры
17 мая 18:42
Фаворов – о Евро-2020: «Верю в сборную Украины, но хочу, чтобы победила Португалия»
Артем Фаворов / фото - Залаэгерсег

Украинский полузащитник «Залаэгерсега» Артем Фаворов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020, оценил шансы сборной Украины, а также назвал своего фаворита в этом году.

Как думаете, Украина проявит себя на Евро?

Дай Бог! Хочу пожелать им удачи. Конечно, буду болеть и переживать. Проявит ли себя сборная на Евро? Сложно сказать, как пойдет. Но надеюсь, что из группы выйдут. Пора!

Сделайте прогноз. Кто победит, кто провалится, кто из андердогов выстрелит?

Хочу, чтобы опять выиграла Португалия. В 2016 году я сказал, что Португалия выиграет Евро, и они победили. Как раз перед самим стартом Евро я был в Будапеште и сказал друзьям, что Португалия станет победителем, а они посмеялись надо мной. Они же тогда с венграми в одной группе были. 

Рискну второй раз поставить на португальцев. Предположу, что в финале обыграют на этот раз немцев. Франция точно доберется полуфинала, у них сильное поколение, обойма игроков очень приличная. Кто провалится? Возможно, Испания. Их время прошло. В последнее время они особо не блещут. У них идет смена поколений.

Напомним, ранее Фаворов рассказал об отношении венгерских фанатов к Сергею Реброву.

Источник: FanDay Михаил Рыбак
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сборная Украины (футбол)

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