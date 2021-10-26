Фаворов: «В Украине футбол если не ухудшается, то стоит на месте»

Защитник «Зари» – о выступлении команд в еврокубках

Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Денис Фаворов поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне в еврокубках.

«Заря» получила большую порцию критики за последние матчи: здесь и неудачные выступления в еврокубках, и погром 1:6 от «Шахтера». Как вы это воспринимали?

«Мы видим, слушаем и читаем все это. В определенной степени критика заслуженная. Адекватную критику воспринимаем нормально. Это такой процесс. Взять к примеру игру с «Шахтером». Наш тренер имеет определенную философию и хочет, чтобы мы верили в нее и придерживались своих принципов. Скажем, росли на основе своих ошибок. Да, вы спросите о шести голах. Кому хочется так проигрывать? Никому. Поражение – это всегда поражение 0:6 или 0:3. Это долгий путь, нельзя на его трети говорить «Нет, «Заря» плохая». Затем «Заря» выиграла две игры и уже нормальная. Все будет заметно и встанет на свои места в конце сезона».

В еврокубках трудно не только «Заре», но и абсолютно всем представителям Украины. По вашему мнению, в чем ключевая причина нынешнего провала?

«О «Динамо» и «Шахтере» не буду ничего говорить – у них очень тяжелые группы, это надо учитывать. Если быть откровенным, то в нашей стране футбол если не ухудшается, то стоит на месте. Зато другие страны подтягиваются и нивелируют всю эту разницу, которая была раньше. Когда-то в нашем чемпионате были большие деньги и качественные легионеры. Соответственно уровень был выше. Мы имели топовые «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Черноморец». Мы могли конкурировать на арене, а сейчас наш футбол не развивается».

«Заря» пока единственная команда Украины, выигравшая матч группового раунда еврокубков в этом сезоне.

