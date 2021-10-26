Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 10
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2 Окончен
18:30 Оболонь - Агробизнес 3:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа -:- Запланирован
21:45 Милан - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован

Фаворов: «В Украине футбол если не ухудшается, то стоит на месте»

Защитник «Зари» – о выступлении команд в еврокубках
Футбол Украинская Премьер-лига
09:11
Фаворов: «В Украине футбол если не ухудшается, то стоит на месте»
Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Денис Фаворов поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне в еврокубках.

«Заря» получила большую порцию критики за последние матчи: здесь и неудачные выступления в еврокубках, и погром 1:6 от «Шахтера». Как вы это воспринимали?

«Мы видим, слушаем и читаем все это. В определенной степени критика заслуженная. Адекватную критику воспринимаем нормально. Это такой процесс.

Взять к примеру игру с «Шахтером». Наш тренер имеет определенную философию и хочет, чтобы мы верили в нее и придерживались своих принципов. Скажем, росли на основе своих ошибок. Да, вы спросите о шести голах. Кому хочется так проигрывать? Никому.

Поражение – это всегда поражение 0:6 или 0:3. Это долгий путь, нельзя на его трети говорить «Нет, «Заря» плохая». Затем «Заря» выиграла две игры и уже нормальная. Все будет заметно и встанет на свои места в конце сезона».

В еврокубках трудно не только «Заре», но и абсолютно всем представителям Украины. По вашему мнению, в чем ключевая причина нынешнего провала?

«О «Динамо» и «Шахтере» не буду ничего говорить – у них очень тяжелые группы, это надо учитывать. Если быть откровенным, то в нашей стране футбол если не ухудшается, то стоит на месте. Зато другие страны подтягиваются и нивелируют всю эту разницу, которая была раньше.

Когда-то в нашем чемпионате были большие деньги и качественные легионеры. Соответственно уровень был выше. Мы имели топовые «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Черноморец». Мы могли конкурировать на арене, а сейчас наш футбол не развивается».

«Заря» пока единственная команда Украины, выигравшая матч группового раунда еврокубков в этом сезоне.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Заря Денис Фаворов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Булеца – о своем одноклубнике: «Он чистый Модрич»
Булеца – о своем одноклубнике: «Он чистый Модрич»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 20:40
Тренер «Колоса»: «Заре» было нелегко с нами»
Тренер «Колоса»: «Заре» было нелегко с нами»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 10:27
Скрипник: «После еврокубков надо правильно войти в игру»
Скрипник: «После еврокубков надо правильно войти в игру»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 09:23
Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Послесловие
Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
25 октября 07:35
Иранская связка нападения принесла «Заре» победу над «Колосом»
Иранская связка нападения принесла «Заре» победу над «Колосом»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 октября 21:22
Один из матчей 12-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Один из матчей 12-го тура УПЛ пройдет без болельщиков
Футбол Украинская Премьер-лига
23 октября 13:57

Новости: Футбол

Беседин: «У меня есть свой стиль»
Беседин: «У меня есть свой стиль»
Украинская Премьер-лига
10:28
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Примерa (Испания)
10:10
Пиоли провел 100 матчей во главе «Милана»
Пиоли провел 100 матчей во главе «Милана»
Серия А (Италия)
09:52
«Верес» провел полную вакцинацию
«Верес» провел полную вакцинацию
Украинская Премьер-лига
09:27
Фаворов: «В Украине футбол если не ухудшается, то стоит на месте»
Фаворов: «В Украине футбол если не ухудшается, то стоит на месте»
Украинская Премьер-лига
09:11
Облак вышел на третье место по мачтам за «Атлетико» среди иностранцев
Облак вышел на третье место по мачтам за «Атлетико» среди иностранцев
Примерa (Испания)
08:50
Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Украины
Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины по футболу
08:28
Защитники «Челси» забили больше «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ
Защитники «Челси» забили больше «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
08:10
Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года
Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года
Премьер-Лига (Англия)
07:48
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
2
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании
Бокс Профессиональный бокс
23 октября 09:22
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
Джонсон – о поражении Емельяненко: «Это был договорняк»
MMA
24 октября 11:16
9
Все новости