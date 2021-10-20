«Динамо» и «Шахтер» впервые в истории не забили ни одного мяча в ЛЧ после половины группового раунда

Кошмарный еврокубковый сезон для украинских команд

Денис Гармаш / Фото: Getty Images

В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» уступило «Барселоне» (0:1) на «Камп Ноу».

Таким образом, киевляне не сумели предотвратить антирекорд, к которому стремительно шли украинские клубы.

Впервые в истории Лиги чемпионов «Динамо» и «Шахтер» не забили ни одного мяча после половины матчей группового раунда турнира.

«Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» (0:0), уступило «Баварии» (0:5) и «Барселоне» (0:1).

«Шахтер» проиграл «Шерифу» (0:2) и «Реалу» (0:5), а также сыграл вничью с «Интером» (0:0).

«Динамо» и «Шахтер» набрали по 1 очку в своих группах Лиги чемпионов после 3-х туров и пребывают на 4-м месте.