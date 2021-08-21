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«Фехервар» с Макаренко и Петряком в меньшинстве одолел лидера чемпионата Венгрии

Клуб украинцев добыл первую победу в сезоне
Футбол Украинские легионеры
21:07
«Фехервар» с Макаренко и Петряком в меньшинстве одолел лидера чемпионата Венгрии
Фото -  ФК Кишварда

В четвертом туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на своем поле переиграл «Кишварду».

«Гол в раздевалку» удалось оформить Зивзивадзе. После перерыва хозяев подвел Стопира, заработав удаление.

Но в меньшинстве «Фехервар» сумел удвоить преимущество силами Дардая. Гол Месановича и еще одно удаление Фиоло в компенсированное время уже не успел повлиять не игру.

Полузащитник Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк вышли в старте на эту игру. Украинцы отыграли весь матч.

«Фехервар» набрал пять очков в турнирной таблице. «Кишварда» осталась единоличным лидером с девятью пунктами.

Чемпионат Венгрии, 4 тур

«Фехервар» – «Кишварда» 2:1

Голы: Зивзивадзе, 44, Дардай, 75 – Месанович, 90+1

«Фехервар»: Ковальчик, Фиоло, Рус, Стопира, Хайстер, Петряк, Макаренко, Сендрей, Дардай, Зивзивадзе, Николич (Муслиу, 55).

«Кишварда»: Домбо, Хей (Пренга, 72), Циркович, Кравченко, Матэус, Мельник (Зличич, 79), Карабелев (Лукас, 67), Навратил (Наги, 66), Бумба, Асани, Месанович.

Предупреждения: Дардай, Фиоло – Кравченко

Удаления: Стопира, Фиоло

Сергей Стаднюк
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Теги

Фехервар Иван Петряк Евгений Макаренко Чемпионат Венгрии (футбол) Кишварда

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