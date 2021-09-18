«Фехервар» с Макаренко и Петряком в меньшинстве одолел лидера чемпионата Венгрии
«Фехервар» с Макаренко вышел в 1/16 финала Кубка Венгрии
В стартовом составе матча с «Шопроном» вышел лишь один украинец
18 сентября 20:50
Фото - МОЛ Фехервар
В 1/32 финала Кубка Венгрии «МОЛ Фехервар» на выезде разгромил «Шопрон».
Уже к 24-й минуте гости повели в счете с разницей в четыре мяча. Далее команды обменялись еще двумя голами.
Полузащитник Евгений Макаренко вышел в стартовом составе на этот матч, вингер Иван Петряк оказался вне заявки. Соперник «Фехервара» в следующей стадии определится позже.
Кубок Венгрии, 1/32 финала
«Шопрон» – «МОЛ Фехервар» 2:6Голы: Кришонитц,32, Куштор, 51 – Николич, 9, Яллоу, 14, 39, Дардай, 19, Чобот, 24, 80
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