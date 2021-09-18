«Фехервар» с Макаренко вышел в 1/16 финала Кубка Венгрии

В стартовом составе матча с «Шопроном» вышел лишь один украинец

Фото - МОЛ Фехервар

В 1/32 финала Кубка Венгрии «МОЛ Фехервар» на выезде разгромил «Шопрон».

Уже к 24-й минуте гости повели в счете с разницей в четыре мяча. Далее команды обменялись еще двумя голами.

Полузащитник Евгений Макаренко вышел в стартовом составе на этот матч, вингер Иван Петряк оказался вне заявки. Соперник «Фехервара» в следующей стадии определится позже.

Кубок Венгрии, 1/32 финала

«Шопрон» – «МОЛ Фехервар» 2:6

Кришонитц,32, Куштор, 51 – Николич, 9, Яллоу, 14, 39, Дардай, 19, Чобот, 24, 80