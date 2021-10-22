«Фехервар» с Петряком и Макаренко в большинстве уступил аутсайдеру чемпионата Венгрии

В пассиве обоих украинсцев – предупреждение

Фото - МОЛ Фехервар

В десятом туре чемпионата Венгрии «Фехервар» на выезде уступил «Уйпешту».

Уже с 13-й минуты гости играли в большинстве после удаления Паульевича. Но в начале второго тайма забили именно хозяева, удержав впоследствии победный счет.

Вингер Иван Петряк и полузащитник Евгений Макаренко вышли в стартовом составе. Оба украинца отметились предупреждением. Первый покинул поле в перерыве.

«Фехервар» на два очка отстает от «Академии Пушкаша» в турнирной таблице. Но у конкурента сразу две игры в запасе. «Уйпешт» – единоличный аутсайдер лиги.

Чемпионат Венгрии, 10 тур

«Уйпешт» – «Фехервар» 1:0

Гол: Сонгвай, 50

«Уйпешт»: Банай, Кастрати, Кутрубис, Сонгвай, Мак, Катона (Штибер, 74), Паульевич, Антонов, Митрович, Коне (Диаби, 19), Беридзе (Круазе, 70).

«Фехервар»: Ковач, Фиоло (Дардай, 72), Рус, Муслиу, Штопира (Хайстер, 78), Него, Макаренко, Бамгбойе, Петряк (Ковач, 46), Зивзивадзе (Николич, 61), Кодро (Яллоу, 71).

Предупреждения: Штибер, Банай – Петряк, Макаренко, Рус

Паульевич