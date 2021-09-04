Клопп: «После «Ливерпуля» возьму год перерыва»
Фекир – о срыве перехода в «Ливерпуль»: «Дело не в колене. Все из-за моего агента»
Хавбек жалеет, что не оказался в АПЛ
4 сентября 17:49
Фото: Marca
Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир вспомнил The Times о срыве трансфера в «Ливерпуль» в 2018-м году.
«Это был мрачный момент. В прессе я видел многое, что не соответствовало действительности. В частности, писали, что я не смог перейти в «Ливерпуль» из-за проблем с коленом, но это не было правдой. Я проходил медицинское обследование, и с коленом все было в порядке. У меня была проблема с агентом. Он ответственен за то, что сделка не состоялась. Конечно, я был разочарован, что не перешел в стан мерсисайдцев, ведь это отличный клуб».
«Лион» мог получить 60 миллионов евро за своего игрока.
Через год Фекир перебрался в «Бетис» за 25 миллионов евро.
Комментарии 0