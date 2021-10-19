Фердинанд: «Сульшер должен быть требовательнее к игрокам»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире Vibe with Five раскритиковал команду за поражение от «Лестера».
«Я посмотрел матч с «Лестером» дважды и был шокирован тем, насколько команда дезориентирована, насколько ей не хватало единства, компактности.
Тренер должен быть требовательнее к этим игрокам. Не говорите мне, что Санчо не может ускоряться и бежать за соперником все 90 минут. Не надо мне говорить, что Гринвуд так не может.
Возможно, включаться и выключаться может Роналду, но иногда надо дорабатывать за игроками, которые могут принести тебе гол, что Роналду может. Но не говорите мне, что Погба не может добежать.
Нынешний состав «МЮ» – это состав Сульшера. Теперь его будут оценивать по победам. Он должен выиграть что-то и снова показать прогресс. Если он не сделает этого, окажется на грани.
Но я не думаю, что руководство будет так резко реагировать сейчас. Сульшер сделал достаточно, чтобы получить право остаться до конца сезона».
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» нужно сменить тренера, чтобы претендовать на трофеи.
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