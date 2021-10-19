Фердинанд: «Сульшер должен быть требовательнее к игрокам»

Уле Гуннар Сульшер / фото - worldfootballindex.com

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире Vibe with Five раскритиковал команду за поражение от «Лестера».

Тренер должен быть требовательнее к этим игрокам. Не говорите мне, что Санчо не может ускоряться и бежать за соперником все 90 минут. Не надо мне говорить, что Гринвуд так не может.

Возможно, включаться и выключаться может Роналду, но иногда надо дорабатывать за игроками, которые могут принести тебе гол, что Роналду может. Но не говорите мне, что Погба не может добежать.

Нынешний состав «МЮ» – это состав Сульшера. Теперь его будут оценивать по победам. Он должен выиграть что-то и снова показать прогресс. Если он не сделает этого, окажется на грани.

Но я не думаю, что руководство будет так резко реагировать сейчас. Сульшер сделал достаточно, чтобы получить право остаться до конца сезона».