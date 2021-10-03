«Ференцварош» без Зубкова обыграл «Пакш» и вернулся в лидеры чемпионата Венгрии

Украинец снова оказался вне заявки

Фото - Ференцварош

В восьмом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на выезде переиграл «Пакш».

Матч выдался насыщенным на моменты. Только в первом тайме гол Сабо не был засчитан из-за офсайда, а на шестой компенсированной минуте Райан Ммаэ реализовал пенальти.

После перерыва Киньик счет сравнял. Но бельгийский форвард оформил дубль, снова выведя свою команду вперед. А после удаления Селпала окончательный счет установил Лайдуни.

Вингер Александр Зубков матч пропустил. Украинец даже не попал в заявку на эту игру.

«Ференцварош» сравнялся с «Кишвардой» в турнирной таблице. Но у подопечный Петера Штегера есть игра в запасе.

Чемпионат Венгрии, 8 тур

«Пакш» – «Ференцварош» 1:3

Голы: Киньик, 63 – Р. Ммаэ, 45+6, 65, Лайдуни, 74

«Пакш»: Надь, Киньик, Селпал, Ленсер (Маташ, 58), Богнар, Папп, Балог (Виндекер, 69), Шайбан, Сабо (Медгес, 59), Беде, Адам (Наги, 70).

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Блажич, С. Ммаэ, Цивич (Уинго, 67), Лайдуни, Бешич (Вечеи, 64), Захариассен (Марин, 90), Нген, Узуни, Р. Ммаэ.

Предупреждения: Ленсер, Кнньик – Бешич, Нген, Уинго, Р. Ммаэ

Удаление: Селпал