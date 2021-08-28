«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи

Зубков остался в запасе

Фото - Ференцварош

В пятом туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» на своем поле уверенно переиграл «Дебрецен».

Подопечные Петера Штегера пропустили первыми. Однако на гол Уграя команда ответила дублем Мака, а также мячами Ммаэ и Лайдуни. Дубль форварда соперника в концовке уже не успел повлиять на игру.

Полузащитник Игорь Харатин провел на поле весь матч. Вингер Александр Зубков остался в запасе.

Действующий чемпион Венгрии «Ференцварош» пока набрал набрал лишь шесть очков в турнирной таблице, но имеет два матча в запасе.

Чемпионат Венгрии, 5 тур

«Ференцварош» – «Депрецен» 4:2

Голы: Мак, 39, 66, Ммаэ, 55 (пен.), Лайдуни, 71 – Уграй, 17, 89

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Ммаэ, Ковачевич, Цивич (Чонтош, 88), Харатин, Захариассен (Лайдуни, 67), Мак (Вечеи, 80), Нген (Гаврич, 67), Узуни (Жанто, 46), Р. Ммаэ.

«Кишварда»: Косицки, Кушнир, Барат, Корхут, Ференци, Беварди, Варга (Бенией, 49), Джуджак, Сос (Пинтер, 85), Шолтес (Тищлер, 69), Уграй.

Захариассен, Жанто, Ботка – Варга, Корхут, Тищлер