«Ференцварош» Зубкова уступил «Байеру» в первом матче Лиги Европы
«Ференцварош» заменил Харатина экс-игроком «Эвертона»
Босниец подписал контракт с венграми
Фото: twitter.com/Fradi_HU
«Ференцварош» нашел замену полузащитнику Игорю Харатину.
Клуб усилился Мухамедом Бешичем. Он достался команде свободным агентом, сообщает сайт клуба.
О сроках контракта не сообщается.
Последние 6 лет Бешич числился игроком «Эвертона», но заиграть в команде так и не смог. При этом он был в аренде. Два года босниец провел в «Мидлсборо», а еще год в «Шеффилде».
Напомним, что Харатин перешел в «Легию».
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