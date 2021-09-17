«Ференцварош» заменил Харатина экс-игроком «Эвертона»

Босниец подписал контракт с венграми

Фото: twitter.com/Fradi_HU

«Ференцварош» нашел замену полузащитнику Игорю Харатину.

Клуб усилился Мухамедом Бешичем. Он достался команде свободным агентом, сообщает сайт клуба.

О сроках контракта не сообщается.

Последние 6 лет Бешич числился игроком «Эвертона», но заиграть в команде так и не смог. При этом он был в аренде. Два года босниец провел в «Мидлсборо», а еще год в «Шеффилде».

Напомним, что Харатин перешел в «Легию».