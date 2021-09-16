«Ференцварош» Зубкова уступил «Байеру» в первом матче Лиги Европы

Венгры открыли счет в матче, но затем дважды пропустили

Фото: twitter.com/EuropaLeague

«Ференцварош» в первом матче Лиги Европы проиграл «Байеру» 1:2.



Венгры усилиями Ммаэ окрыли счет в матче. Но уже к перерыву на табло горели 1:1 – Паласиос сравнял счет. А в середине второго тайма Виртц забил победный для немцев гол.

Напомним, что в другом матче группы «Бетис» и «Селтик» выдали голевую феерию.

Лига Европы. Группа G.

«Байер» – «Ференцварош» 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Паласиос, 37, Виртц, 69 – Ммаэ, 8.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Инкапиэ, 67), Демирбай, Паласиос (Арангис, 50), Адли (Бельараби, 67), Виртц (Амири, 81), Аларио (Шик, 67), Диаби.

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Чивич, Ммаэ, Зубков (Чабрая, 87), Вечеи (Узуни, 66), Сакариассен, Лончар (Гаврич, 76), Нген, Ммаэ.

Предупреждение: Демирбай (9).