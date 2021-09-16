«Бетис», отыгравшись с 0:2, победил «Селтик» в Лиге Европы в матче с 7-ю голами
В первом матче группы G «Бетис» в результативном матче обыграл «Селтик».
Испанцы до 30-й минуты пропустили дважды – ворота Браво поразили Айети и Юранович. Но хозяева не пали духом, а, наоборот, собрались и за 20 минут забили четырежды в ворота Харта. Дубль на счету Хуанми, еще по голу добавили Иглесиас и Миранда.
Напомним, что «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко победил «Динамо» Загреб.
Лига Европы. Группа G
«Бетис» – «Селтик» 4:3 (2:2, 2:1)
Голы: Миранда, 32, Хуанми, 34, 53, Иглесиас, 50 – Айети, 13, Юранович 27 (пен.), Ралстон, 87.
«Бетис»: Браво, Монтойя, Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 69), Гуардадо (Вильям Карвалью, 69), Хоакин (Руибаль, 54), Каналес (Гонсалес, 82), Хуанми, Фекир (Родригес, 68), Иглесиас.
«Селтик»: Харт, Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Юранович, Рогич, Тернбулл, Соро (Маккарти, 56), Монтгомери, Айети, Жота.
Предупреждения: Соро (8), Гуардадо (20), Фекир (32), Картер-Викерс (39), Руибаль (62), Морено (90).
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