FIFA наказала Венгрию за беспорядки на матче со сборной Англии

Федерация футбола выплатит штраф

Фото: Sky Sports

FIFA наказала сборную Венгрии за поведение фанатов команды на матче против сборной Англии (1:1).

Во время игры венгерские фанаты дрались с британской полицией на стадионе. В итоге были и пострадавшие.

FIFA не только осудила поведение болельщиков, но и наказала ее. Кроме штрафа в 71 тысячу евро Венгрия также окажется без болельщиков на гостевой игре против сборной Польши 15 ноября, сообщает Sky Sports.

Более того, без болельщиков Венгрия проведет еще один матч, но домашний за прошлые нарушения.