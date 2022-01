FIFA назвала имена претендентов на приз лучшему вратарю года

Джанлуиджи Доннарумма / фото - Getty Images

Пресс-служба FIFA представила имена троих голкиперов, вышедших в финал голосования за приз лучшему вратарю года – «The Best».

За награду поборются Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдуар Менди («Челси») и Мануэль Нойер («Бавария»).

Behold the shortlist for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021... but only one can win!



Who do you think should be crowned #TheBest?



@gigiodonna1

Edouard Mendy

@Manuel_Neuer pic.twitter.com/q2Jh34aRIW