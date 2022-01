Определилась тройка главных номинантов на премию Пушкаша

фото - Independent

FIFA определилась с шорт-листом претендентов на премию Ференца Пушкаша – награды за самый красивый гол сезона.

В тройку претендентов вошли: хавбек Эрик Ламела за гол в ворота «Арсенала», Менди Тареми за роскошную «бисиклету» против «Челси» в ЛЧ и форвард Патрик Шик, забивший лучший гол Евро-2020.

THE FINAL CONTENDERS FOR THE PUSKAS AWARD



Erik Lamela's Rabona against Arsenal



(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/O873OjG79a