Определилась тройка главных номинантов на премию Пушкаша

Победителя назовут 17-го января

фото - Independent

FIFA определилась с шорт-листом претендентов на премию Ференца Пушкаша – награды за самый красивый гол сезона.

В тройку претендентов вошли: хавбек Эрик Ламела за гол в ворота «Арсенала», Менди Тареми за роскошную «бисиклету» против «Челси» в ЛЧ и форвард Патрик Шик, забивший лучший гол Евро-2020.

THE FINAL CONTENDERS FOR THE PUSKAS AWARD



Erik Lamela's Rabona against Arsenal



(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/O873OjG79a — DAZN Football (@DAZNFootball) January 4, 2022

Patrik Schick lobbing the goalie from the halfway line



(via @EURO2024)pic.twitter.com/NGCLwXSvjL — DAZN Football (@DAZNFootball) January 4, 2022

Победителя огласят 17-го января на церемонии вручения наград от FIFA.

Изначально претендентов было 11. В расширенном списке также есть шедевры на любой вкус.