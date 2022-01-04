Два шедевра на «Олимпийском». UEFA назвал топ-10 лучших голов группового этапа ЛЧ
Определилась тройка главных номинантов на премию Пушкаша
Победителя назовут 17-го января
фото - Independent
FIFA определилась с шорт-листом претендентов на премию Ференца Пушкаша – награды за самый красивый гол сезона.
В тройку претендентов вошли: хавбек Эрик Ламела за гол в ворота «Арсенала», Менди Тареми за роскошную «бисиклету» против «Челси» в ЛЧ и форвард Патрик Шик, забивший лучший гол Евро-2020.
THE FINAL CONTENDERS FOR THE PUSKAS AWARD— DAZN Football (@DAZNFootball) January 4, 2022
Erik Lamela's Rabona against Arsenal
(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/O873OjG79a
Patrik Schick lobbing the goalie from the halfway line— DAZN Football (@DAZNFootball) January 4, 2022
(via @EURO2024)pic.twitter.com/NGCLwXSvjL
Победителя огласят 17-го января на церемонии вручения наград от FIFA.
Изначально претендентов было 11. В расширенном списке также есть шедевры на любой вкус.
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