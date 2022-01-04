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Определилась тройка главных номинантов на премию Пушкаша

Победителя назовут 17-го января
Футбол В Европе
17:42
Определилась тройка главных номинантов на премию Пушкаша
фото - Independent

FIFA определилась с шорт-листом претендентов на премию Ференца Пушкаша – награды за самый красивый гол сезона.

В тройку претендентов вошли: хавбек Эрик Ламела за гол в ворота «Арсенала», Менди Тареми за роскошную «бисиклету» против «Челси» в ЛЧ и форвард Патрик Шик, забивший лучший гол Евро-2020.

Победителя огласят 17-го января на церемонии вручения наград от FIFA.

Изначально претендентов было 11. В расширенном списке также есть шедевры на любой вкус.

Павел Харченко
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