FIFA запретила 8 бразильским игрокам АПЛ играть за клубы на этой неделе

В Англии отказались отпускать футболистов на матчи сборных

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FIFA по просьбе Бразильской конфедерации футбола запретила нескольким клубам АПЛ использовать бразильских футболистов в матчах в ближайшие 5 дней.

Команды были наказаны за отказ отпускать латиноамериканцев на сентябрьские матчи сборных, сообщает The Times.

Таким образом 4-й тур АПЛ пропустят следующие игроки: Фабиньо, Роберто Фирмино, Алиссон (все трое – «Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Лидс») и Тьяго Силва («Челси»).

Если клубы заиграют этих игроков в предстоящих матчах, то FIFA применит в их отношении санкции.

Перед перерывом на международные игры АПЛ дала указание клубам не отпускать футболистов в сборные, так как по приезду в Великобританию им пришлось бы отсидеть 14 дней на карантине и соответственно пропустить несколько туров чемпионата.

Ранее аргентинские футболисты английского чемпионата ослушались указаний руководства лиги и отправились на матчи сборных, но попали из-за этого в крупный скандал.