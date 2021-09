Дичь бывает не только в украинском футболе. Срыв матча Бразилии и Аргентины – вина обеих сторон

Фото: Sky Sports

Главный футбольный скандал дня – срыв матча отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Аргентины и Бразилии. Поединок был остановлен уже на 4-й минуте, и так и не был доигран.

Surreal scenes in the Brazil vs Argentina match...



Our reporter @patilopesx provides an update.#WCQ #BRAARG pic.twitter.com/q4QakCRotw