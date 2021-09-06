Дичь бывает не только в украинском футболе. Срыв матча Бразилии и Аргентины – вина обеих сторон
Главный футбольный скандал дня – срыв матча отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Аргентины и Бразилии. Поединок был остановлен уже на 4-й минуте, и так и не был доигран.
Surreal scenes in the Brazil vs Argentina match...— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 5, 2021
Our reporter @patilopesx provides an update.#WCQ #BRAARG pic.twitter.com/q4QakCRotw
Что случилось?
В самом дебюте встречи на поле появились бразильские полицейские, а также делегаты матча, который был прерван. Полиция планировала арестовать четверых футболистов сборной Аргентины, обвиняя их в нарушении пересечения границы. Это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (из «Астон Виллы»), а также Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо (из «Тоттенхэма»).
Проблема в том, что ковидные законы Бразилии запрещают въезд в страну особам, которые за последние 14 дней посещали Великобританию. Если же такой въезд уже состоялся, то футболисты должны отбыть 14-дневный карантин в изоляции.
Полиция обвинила четверых вышеперечисленных игроков в обмане в аэропорту. Якобы они не признались, что пребывали на территории Великобритании в течение последних 14-ти дней (этот факт неоспорим, ведь каждый из футболистов находился в составе своего клуба, а последний тур АПЛ был завершен 29-го августа, неделю назад).
Игроки сборной Аргентины сразу же скрылись в подтрибунном помещении. А вот бразильцы оставались на поле еще практически до конца тайма. Делать было нечего, они даже попытались сыграть двусторонку. Дальнейшая судьба этого матча пока неизвестна.
Так в чем же главная проблема? И кто в итоге виноват. Однозначно, обе стороны.
В чем проблема бразильских органов безопасности?
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выдвинул весьма разумный аргумент:
«Почему вы не забрали их в отеле?
Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться.
Сегодня должен был пройти праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков.
Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже».
Лионель Месси также обратился к полицейским:
«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры, а не пришли раньше? Нам сказали, что мы можем играть, а потом дождались начала матча, чтобы затеять все это.
Весь мир следит за нами».
И правда, если сборная Аргентины прибыла на матч несколько дней назад, то почему реакция полицейских последовала столь поздно, когда игра уже началась? Вопрос к органам безопасности Бразилии: а зачем было доводить ситуацию до столь критической?
Если бы игроков не допустили к матчу раньше, то Аргентина все же смогла выйти на поле, но без четверых виновников. Встреча состоялась бы, и скандала вовсе можно было избежать.
В сборной Аргентины решили схитрить?
С другой стороны, не верится, что на подобном уровне в сборной Аргентины не могли предвидеть случившегося.
Информация о новых коронавирусных законах по всем странам есть в открытом доступе. На что надеялись представители Аргентины? Что, по сути, незаконное попадание игроков команды на территорию Бразилии останется полностью незамеченным?
В свою очередь, сборная Бразилии правил не нарушала. Бразильские игроки из АПЛ не были вызваны в национальную команду. Эдерсон и Габриел Жезус из «Манчестер Сити», Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон из «Ливерпуля», Фред из МЮ, а также Тьяго Силва из «Челси» не были в заявке команды на игру. Они остались в Англии именно из-за правила запрета на въезд в Бразилию.
Какова дальнейшая судьба матча?
Вариантов может быть три:
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Вероятный. Переигровка матча в свободное окно во время паузы на матчи сборных, или в ближайшие несколько дней.
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Вероятный. Техническое поражение для сборной Аргентины из-за несоблюдения правил антиковидного протокола.
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Маловероятный. Техническое поражение для сборной Бразилии за срыв матча по вине принимающей стороны.
Виновных пока не наказали, нам остается только ждать новостей. Но подобная организация матча на таком уровне – непозволительна.
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