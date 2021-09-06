Дичь бывает не только в украинском футболе. Срыв матча Бразилии и Аргентины – вина обеих сторон

Разбираемся, что случилось

Тема дня

Фото: Sky Sports

Главный футбольный скандал дня – срыв матча отбора на ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Аргентины и Бразилии. Поединок был остановлен уже на 4-й минуте, и так и не был доигран.

Что случилось?

В самом дебюте встречи на поле появились бразильские полицейские, а также делегаты матча, который был прерван. Полиция планировала арестовать четверых футболистов сборной Аргентины, обвиняя их в нарушении пересечения границы. Это Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа (из «Астон Виллы»), а также Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо (из «Тоттенхэма»).

Джованни Ло Чельсо / Getty Images Джованни Ло Чельсо

Проблема в том, что ковидные законы Бразилии запрещают въезд в страну особам, которые за последние 14 дней посещали Великобританию. Если же такой въезд уже состоялся, то футболисты должны отбыть 14-дневный карантин в изоляции.

Полиция обвинила четверых вышеперечисленных игроков в обмане в аэропорту. Якобы они не признались, что пребывали на территории Великобритании в течение последних 14-ти дней (этот факт неоспорим, ведь каждый из футболистов находился в составе своего клуба, а последний тур АПЛ был завершен 29-го августа, неделю назад).

Игроки сборной Аргентины сразу же скрылись в подтрибунном помещении. А вот бразильцы оставались на поле еще практически до конца тайма. Делать было нечего, они даже попытались сыграть двусторонку. Дальнейшая судьба этого матча пока неизвестна.



Так в чем же главная проблема? И кто в итоге виноват. Однозначно, обе стороны.

В чем проблема бразильских органов безопасности?

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выдвинул весьма разумный аргумент:



«Почему вы не забрали их в отеле? Меня эта ситуация сильно расстраивает. Я не хочу искать виновных. Произошло что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Сегодня должен был пройти праздник, чтобы все насладились игрой лучших футболистов мира. Хочу, чтобы жители Аргентины поняли, что я как тренер хочу защитить своих игроков. Ни разу за все время нам не сообщали, что эти футболисты не смогут сыграть. Мы хотели играть, бразильцы тоже».

Лионель Месси также обратился к полицейским:

«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры, а не пришли раньше? Нам сказали, что мы можем играть, а потом дождались начала матча, чтобы затеять все это. Весь мир следит за нами».

И правда, если сборная Аргентины прибыла на матч несколько дней назад, то почему реакция полицейских последовала столь поздно, когда игра уже началась? Вопрос к органам безопасности Бразилии: а зачем было доводить ситуацию до столь критической?

Если бы игроков не допустили к матчу раньше, то Аргентина все же смогла выйти на поле, но без четверых виновников. Встреча состоялась бы, и скандала вовсе можно было избежать.

В сборной Аргентины решили схитрить?

С другой стороны, не верится, что на подобном уровне в сборной Аргентины не могли предвидеть случившегося.

Информация о новых коронавирусных законах по всем странам есть в открытом доступе. На что надеялись представители Аргентины? Что, по сути, незаконное попадание игроков команды на территорию Бразилии останется полностью незамеченным?

В свою очередь, сборная Бразилии правил не нарушала. Бразильские игроки из АПЛ не были вызваны в национальную команду. Эдерсон и Габриел Жезус из «Манчестер Сити», Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон из «Ливерпуля», Фред из МЮ, а также Тьяго Силва из «Челси» не были в заявке команды на игру. Они остались в Англии именно из-за правила запрета на въезд в Бразилию.

Какова дальнейшая судьба матча?

Вариантов может быть три:

Вероятный . Переигровка матча в свободное окно во время паузы на матчи сборных, или в ближайшие несколько дней.

Вероятный. Техническое поражение для сборной Аргентины из-за несоблюдения правил антиковидного протокола.

Маловероятный. Техническое поражение для сборной Бразилии за срыв матча по вине принимающей стороны.

Виновных пока не наказали, нам остается только ждать новостей. Но подобная организация матча на таком уровне – непозволительна.