Финляндия – Франция: прогноз на матч, от которого зависит судьба Украины

Посмотрим, есть ли у чемпионов мира чувство собственного достоинства

Прогноз

Финляндия – Франция. Накануне матча прочитал одну очень точно описывающую данную встречу фразу: «Здесь вопрос не в желании – скорее в чувстве собственного достоинства». У действующих чемпионов мира по умолчанию должно присутствовать чувство собственного достоинства, даже когда нет никакой турнирной мотивации. Да, Дидье Дешам, наверняка, использует глубокую ротацию, но даже резервисты «трехцветных» гораздо сильнее «Суоми», поэтому победа Финляндии, чего так боятся в Украине, крайне маловероятна.

Скорее всего, финны припаркуют свой классический автобус, а французы будут пытаться его довольно лениво преодолеть. Игра раскроется только в том случае, если хозяевам удастся забить. Это вынудит сборную Франции реагировать и чем дело кончится – загадка. Но опять же, не верю, что финны сумеют открыть счет в матче. Ну выйдут на поле в обороне французов резервисты – это нестрашно. Вы видели вообще какие там люди играют: Курт Зума (в прошлом один из самых перспективных защитников мира, сейчас основной в очень симпатичном «Вест Хэме»), Клеман Ленгле (здесь обойдусь без особых комплиментов, но его класса должно хватить, чтобы остановить финнов). И так во всех линиях.

Однако и ожидать того, что французы разгромят финнов не стал бы. Все-таки Маркку Канерва выстроил очень дисциплинированную команду. Поэтому прогноз на матч Финляндия – Франция: победа Франции с разницей в 1 или 2 гола. Считаю, что это очень хороший прогноз с высокой вероятности проходимости.

Вы главное помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 9 побед, 0 возвратов, 13 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой