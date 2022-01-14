«Фиорентина» дожала «Наполи» в дополнительное время кубкового матча с 3 удалениями и 6 голами
«Фиорентина» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро
Английский клуб все еще в поисках новичка
14 января 19:49
Фото: CalcioMercato
«Фиорентина» запросила 45 миллионов евро за своего защитника Николу Миленковича.
На серба претендуют «Милан» и «Ньюкасл». Последние готовы купить игрока за требуемую сумму.
Переговоры между клубами уже идут. Правда, «Милан» активизировался после травмы двух ведущих защитников.
Миленкович имеет контракт с «фиалками» до 2023-го года, поэтому клуб не против заработать на футболисте сейчас.
На его счету один гол в 17 матчах Серии А.
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