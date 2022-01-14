«Фиорентина» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро

Английский клуб все еще в поисках новичка

Фото: CalcioMercato

«Фиорентина» запросила 45 миллионов евро за своего защитника Николу Миленковича.

На серба претендуют «Милан» и «Ньюкасл». Последние готовы купить игрока за требуемую сумму.

Переговоры между клубами уже идут. Правда, «Милан» активизировался после травмы двух ведущих защитников.

Миленкович имеет контракт с «фиалками» до 2023-го года, поэтому клуб не против заработать на футболисте сейчас.

На его счету один гол в 17 матчах Серии А.