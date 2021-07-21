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Фирмино может покинуть «Ливерпуль»
Клуб не собирается предлагать форварду новый контракт
21 июля 12:56
Роберто Фирмино / Фото: Twitter
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может покинуть английский клуб, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб не намерен предлагать форварду новый контракт, действующее соглашение действует до 2023-го года.
«Ливерпуль» хочет начинать омоложение состава и не готов продолжать сотрудничество с Фирмино.
Ранее стало известно, что переговоры «Ливерпуля» с Джорданом Хендерсоном по новому контракту зашли в тупик.
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