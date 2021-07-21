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Переговоры «Ливерпуля» со своим капитаном зашли в тупик

Стороны очень далеки от соглашения
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 июля 08:25
Переговоры «Ливерпуля» со своим капитаном зашли в тупик
Джордан Хендерсон / фото - Goal

«Ливерпуль» не может договорится с капитаном команды Джорданом Хендерсоном о продлении контракта, сообщает The Times.

Англичанин, чье соглашение с клубом заканчивается летом 2023 года может покинуть команду по его истечению.

Владельцы «красных» после оглушительных триумфов в последние годы и провального сезона 20/21 взяли курс на омоложение состава. 31-летний Хендерсон не является для руководства приоритетом.

Наставник «скаузеров» Юрген Клопп очень ценит хавбека и отчаянно хочет сохранить его в команде, но, как показала ситуация с продлением (точнее его отсутствиемЖоржиньо Вейналдума, – немецкий специалист решает в клубе далеко не все.

Пока что боссы «Ливерпуля» сосредоточены на продлении звездных игроков команды: Мохаммеда СалахаАлиссона БеккераВирджила ван Дейка и Садио Мане.

Хендерсон выходит на поле с капитанской повязкой уже на протяжении 6 лет. Игрок удостоился такой чести после ухода из команды легендарного полузащитника Стивена Джеррарда.

Именно Хендерсон стал первым капитаном «скаузеров» за 30 лет, который поднял над своей головой титул чемпиона Англии. Также, англичанин привел свою команду к победе в Лиге Чемпионов в 2019-м году.

В минувшем сезоне Джордан провел в составе «Ливерпуля» 28 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ту кампанию Хендерсон провел не очень результативно, так как из-за большого количества травм внутри команды был вынужден выходить на позиции опорного хавбек и даже в центре обороны.

Напомним, «Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов евро за победителя Евро-2020.

Павел Харченко
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Ливерпуль Джордан Хендерсон

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