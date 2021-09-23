Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»

Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Португальский наставник Паулу Фонсека рассказал, почему не стал главным тренером «Тоттенхэма». Его слова приводит The Telegraph.

У меня есть некоторые принципы. Я хотел быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а со спортивным директором «Тоттенхэма» этого не произошло.

Президент «Тоттенхэма» и технический директор Стив Хитчен просили меня создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов. Я не могу действовать по-другому. У всех моих команд будут эти намерения. В «Роме» или «Шахтере» в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками я не отправляю свои команды защищаться возле своей штрафной»