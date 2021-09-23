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Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»

Наставник не разделил взгляды с Паратичи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:40
Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Паулу Фонсека / Фото: Twitter

Португальский наставник Паулу Фонсека рассказал, почему не стал главным тренером «Тоттенхэма». Его слова приводит The Telegraph.

«Соглашение было достигнуто. Мы планировали предсезонку, и «Тоттенхэм» подыскивал тренера по нападению. Об этом не было объявлено, но мой штаб изучал потенциальных новичков. Но все изменилось, когда пришел новый спортивный директор (Фабио Паратичи – прим. ред.), я не согласился с некоторыми его идеями, после чего он предпочел другого тренера.

У меня есть некоторые принципы. Я хотел быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а со спортивным директором «Тоттенхэма» этого не произошло.

Президент «Тоттенхэма» и технический директор Стив Хитчен просили меня создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов. Я не могу действовать по-другому. У всех моих команд будут эти намерения. В «Роме» или «Шахтере» в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками я не отправляю свои команды защищаться возле своей штрафной»


Ранее стало известно, что Фонсеку хочет пригласить российский клуб.

Петр Приходько
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Паулу Фонсека Тоттенхэм

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