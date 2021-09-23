Фонсека рассказал, почему он не стал главным тренером «Тоттенхэма»
Португальский наставник Паулу Фонсека рассказал, почему не стал главным тренером «Тоттенхэма». Его слова приводит The Telegraph.
«Соглашение было достигнуто. Мы планировали предсезонку, и «Тоттенхэм» подыскивал тренера по нападению. Об этом не было объявлено, но мой штаб изучал потенциальных новичков. Но все изменилось, когда пришел новый спортивный директор (Фабио Паратичи – прим. ред.), я не согласился с некоторыми его идеями, после чего он предпочел другого тренера.
У меня есть некоторые принципы. Я хотел быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а со спортивным директором «Тоттенхэма» этого не произошло.
Президент «Тоттенхэма» и технический директор Стив Хитчен просили меня создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов. Я не могу действовать по-другому. У всех моих команд будут эти намерения. В «Роме» или «Шахтере» в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками я не отправляю свои команды защищаться возле своей штрафной»
Ранее стало известно, что Фонсеку хочет пригласить российский клуб.
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