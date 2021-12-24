Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании

Де Йонг продолжит играть в «Кадисе»
Футбол Примерa (Испания)
17:28
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг покинет команду зимой.

В ближайшее время он станет игроком «Кадиса». Стороны близки к договоренности, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» вернет игрока «Севилье» в январе из аренды, откуда он перейдет в «Кадис». Андалусийцы уже договорились с двумя клубами, а вот сам игрок еще думает.

Впрочем, ожидается что голландец согласится, ведь хочет получать игровую практику. «Кадис» идет 19-м в таблице и борется за выживание.

Де Йонг провел лишь 9 матчей за каталонцев в этом сезоне, забив один мяч.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Кадис Севилья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд
«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд
Футбол Примерa (Испания)
11:55
«Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда
«Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда
Футбол Примерa (Испания)
23 декабря 18:05
Нападающий «Барселоны» согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Нападающий «Барселоны» согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе
Футбол Примерa (Испания)
23 декабря 17:39
Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»
Первое усиление для Хави. Гвардиола подтвердил слухи о покупке Феррана «Барселоной»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 15:26
«Барселона» купит игрока «Ман Сити» за 55 миллионов евро
«Барселона» купит игрока «Ман Сити» за 55 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
23 декабря 14:10
Хави – о ничьей с «Севильей»: «Это была та «Барса», которую хотят видеть люди»
Хави – о ничьей с «Севильей»: «Это была та «Барса», которую хотят видеть люди»
Футбол Примерa (Испания)
22 декабря 22:45

Новости: Футбол

Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Президент «Дженоа»: «Главная цель – сохранить прописку»
Серия А (Италия)
19:09
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
«Колос» проведет семь спаррингов на сборах в Турции
Украинская Премьер-лига
18:58
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Чайковский и Махарадзе покинули клуб Первой лиги
Первая лига
18:42
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Агент: «Со стороны «Ювентуса» был интерес к вратарю «Динамо»
Украинская Премьер-лига
18:10
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Вирт: «Надеюсь, что «Верес» подпишет 4-5 игроков»
Украинская Премьер-лига
17:50
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Примерa (Испания)
17:28
«Минай» покинул основной вратарь
«Минай» покинул основной вратарь
Украинская Премьер-лига
17:10
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Тухель не хочет отпускать Вернера и Зиеша зимой
Премьер-Лига (Англия)
16:50
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Замена Миколенко. На сборы с «Динамо» отправится 19-летний защитник
Украинская Премьер-лига
16:27
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
24
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости