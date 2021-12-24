«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд
Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании
Де Йонг продолжит играть в «Кадисе»
17:28
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг покинет команду зимой.
В ближайшее время он станет игроком «Кадиса». Стороны близки к договоренности, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» вернет игрока «Севилье» в январе из аренды, откуда он перейдет в «Кадис». Андалусийцы уже договорились с двумя клубами, а вот сам игрок еще думает.
Впрочем, ожидается что голландец согласится, ведь хочет получать игровую практику. «Кадис» идет 19-м в таблице и борется за выживание.
Де Йонг провел лишь 9 матчей за каталонцев в этом сезоне, забив один мяч.
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