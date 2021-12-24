Форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании

Де Йонг продолжит играть в «Кадисе»

Фото: Marca

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг покинет команду зимой.

В ближайшее время он станет игроком «Кадиса». Стороны близки к договоренности, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» вернет игрока «Севилье» в январе из аренды, откуда он перейдет в «Кадис». Андалусийцы уже договорились с двумя клубами, а вот сам игрок еще думает.

Впрочем, ожидается что голландец согласится, ведь хочет получать игровую практику. «Кадис» идет 19-м в таблице и борется за выживание.

Де Йонг провел лишь 9 матчей за каталонцев в этом сезоне, забив один мяч.