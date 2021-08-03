«Андерлехт» без Михайличенко и Макаренко снова не смог победить в чемпионате Бельгии
Форвард «Баварии» перешел в «Андерлехт» Михайличенко и Макаренко
Бельгийский клуб арендовал голландца
3 августа 22:06
Джошуа Зиркзее / Фото - Андерлехт
Нападающий Джошуа Зиркзее будет выступать за «Андерлехт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
20-летний голландец принадлежит «Баварии». Мюнхенцы отдали своего игрока в аренду до конца сезона-21/22.
Отметим, что в «Андерлехте» выступают два украинца. Это защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Евгений Макаренко.
Однако хавбек, защищавший цвета сборной на Евро-2020, близок к тому, чтобы снова отправиться в аренду.
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