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Форвард «Баварии» перешел в «Андерлехт» Михайличенко и Макаренко

Бельгийский клуб арендовал голландца
Футбол Украинские легионеры
3 августа 22:06
Форвард «Баварии» перешел в «Андерлехт» Михайличенко и Макаренко
Джошуа Зиркзее / Фото - Андерлехт

Нападающий Джошуа Зиркзее будет выступать за «Андерлехт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний голландец принадлежит «Баварии». Мюнхенцы отдали своего игрока в аренду до конца сезона-21/22.

Отметим, что в «Андерлехте» выступают два украинца. Это защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Евгений Макаренко.

Однако хавбек, защищавший цвета сборной на Евро-2020, близок к тому, чтобы снова отправиться в аренду.

Сергей Стаднюк
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Теги

Бавария Богдан Михайличенко Андерлехт Евгений Макаренко

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