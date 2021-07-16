Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»

Компани не рассчитывает на Макаренко
Футбол Украинские легионеры
19:00
Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
Фото - УАФ

Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко не будет играть за команду в обозримом будущем. Об этом сообщает Anderlecht-online.

Футболист сборной Украины вернется в расположение клуба после отпуска. Однако это не значит, что он будет защищать его цвета.

По информации источника, главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани не рассчитывает на хавбека. Он будет тренироваться с коллективом, но игроку уже ищут новый клуб.

Ранее сообщалось, что другой игрок сборной Украины Роман Безус может покинуть чемпионат Бельгии.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Макаренко Андерлехт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Макаренко вряд ли вернется в «Кортрейк»
Макаренко вряд ли вернется в «Кортрейк»
Футбол Украинские легионеры
12 июля 15:47
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
«Андерлехт» хочет продать Макаренко летом
Футбол Украинские легионеры
27 июня 22:50
Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
Футбол Сборная Украины
23 июня 13:10

Новости: Футбол

«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
«Десна» усилилась экс-защитником «Олимпика»
Украинская Премьер-лига
20:15
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Украинская Премьер-лига
20:05
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Ребров: «Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать со сборной Украины»
Сборная Украины
19:39
Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»
Украинские легионеры
19:00
Гарай завершил карьеру
Гарай завершил карьеру
Примерa (Испания)
18:41
Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»
Экс-одноклубник Ярмоленко официально вернулся в «Лацио»
Серия А (Италия)
18:34
Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Хобленко покинет Норвегию, чтобы усилить «Кривбасс»
Украинская Премьер-лига
18:14
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
«Динамо» имеет право выкупа Шкурина. Известна сумма
Украинская Премьер-лига
17:48
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
«Динамо» провело тренировку исключительно «сборниками» и голкиперами
Украинская Премьер-лига
17:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
65
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
7
Все новости