Хавбек сборной Украины не убедил тренерский штаб «Андерлехта»

Компани не рассчитывает на Макаренко

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Полузащитник «Андерлехта» Евгений Макаренко не будет играть за команду в обозримом будущем. Об этом сообщает Anderlecht-online.

Футболист сборной Украины вернется в расположение клуба после отпуска. Однако это не значит, что он будет защищать его цвета.

По информации источника, главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани не рассчитывает на хавбека. Он будет тренироваться с коллективом, но игроку уже ищут новый клуб.

Ранее сообщалось, что другой игрок сборной Украины Роман Безус может покинуть чемпионат Бельгии.