Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняРинату Ахметову – 55. Пять главных достижений за время президентства в «Шахтере»

Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»

Команды встретятся в 1/16 финала Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
13:45
Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»
Денис Безбородько / Фото: Динамомания

Форвард «Десны» Денис Безбородько высказался о грядущей встрече с «Металлистом» в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Слова игрока приводит пресс-служба черниговской команды.

«Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть».

Сегодня «Металлист» проведет матч с «Десной» в рамках Кубка Украины. Начало встречи – в 19:00.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Металлист

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»
Харрис: «Круто, что Ярославский возродил «Металлист», Помню, каким большим был этот клуб»
Футбол Первая лига
11:22
Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»
Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»
Футбол Кубок Украины по футболу
11:13
Кучер: «Будет приятно сыграть с «Десной», которая борется за еврокубковые позиции»
Кучер: «Будет приятно сыграть с «Десной», которая борется за еврокубковые позиции»
Футбол Первая лига
10:59
Кучер – об английском новичке «Металлиста»: «Ему надо адаптироваться. Посмотрим, как он будет выглядеть»
Кучер – об английском новичке «Металлиста»: «Ему надо адаптироваться. Посмотрим, как он будет выглядеть»
Футбол Первая лига
07:59
Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»
Английский новичок «Металлиста»: «Мне понравилась Украина, я в восторге»
Футбол Первая лига
07:52
«Металлист» удивил первым переходом англичанина в истории украинского футбола
«Металлист» удивил первым переходом англичанина в истории украинского футбола
Футбол Первая лига
07:52

Новости: Футбол

ПСЖ отказался продать защитника в «Челси» за 100 миллионов евро
ПСЖ отказался продать защитника в «Челси» за 100 миллионов евро
Лига 1 (Франция)
15:41
Известно, когда Мораес и Трубин вернутся в общую группу «Шахтера»
Известно, когда Мораес и Трубин вернутся в общую группу «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:37
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Месси пропустит следующий матч ПСЖ
Лига 1 (Франция)
15:21
Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»
Фонсека поздравил Ахметова: «Продолжайте так же сильно любить «Шахтер» и вести его вперед, как в Украине, так и на европейских аренах»
Украинская Премьер-лига
15:17
Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»
Анчелотти: «Примера потеряла отличных игроков – Рамоса и Месси. Но у нас есть Винисиус»
Примерa (Испания)
14:51
Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне
Ширер назвал главного фаворита на победу в АПЛ в нынешнем сезоне
Премьер-Лига (Англия)
14:43
В матче с «Гранадой» Куман выпустил Пике на позицию центрального нападающего
В матче с «Гранадой» Куман выпустил Пике на позицию центрального нападающего
Примерa (Испания)
14:38
Марлос: «Я сменил гражданство не из-за того, чтобы играть за сборную Украины»
Марлос: «Я сменил гражданство не из-за того, чтобы играть за сборную Украины»
Украинская Премьер-лига
14:36
Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»
Палкин: «Если Ахметов будет здоров, а «Шахтер» будет побеждать, то у всех нас все будет хорошо»
Украинская Премьер-лига
14:27
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости