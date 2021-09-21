Форвард «Десны»: «Думаю, «Металлист» боролся бы в УПЛ за призовые места»

Команды встретятся в 1/16 финала Кубка Украины

Денис Безбородько / Фото: Динамомания

Форвард «Десны» Денис Безбородько высказался о грядущей встрече с «Металлистом» в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Слова игрока приводит пресс-служба черниговской команды.

«Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть».

Сегодня «Металлист» проведет матч с «Десной» в рамках Кубка Украины. Начало встречи – в 19:00.