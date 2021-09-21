Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»

Руслан Фомин / Фото: ФК Металлист

Форвард «Металлиста» Руслан Фомин высказался о грядущем матче с «Десной» в 1/16 финала Кубка Украины.

Конечно, будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом – в первой лиге, они в УПЛ и довольно хорошо идут в турнирной таблице.

Тем не менее мы играем дома, при наших болельщиках. Постараемся навязать им борьбу».