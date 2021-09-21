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Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»

«Металлист» встретится с представителем в УПЛ в Кубке Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
11:13
Фомин: «Будет интересно проверить свои силы на фоне «Десны»
Руслан Фомин / Фото: ФК Металлист

Форвард «Металлиста» Руслан Фомин высказался о грядущем матче с «Десной» в 1/16 финала Кубка Украины.

«Все понимаем, что за соперник – очень хорошего уровня. Многих футболистов знаю.

Конечно, будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом – в первой лиге, они в УПЛ и довольно хорошо идут в турнирной таблице.

Тем не менее мы играем дома, при наших болельщиках. Постараемся навязать им борьбу».


Матч «Металлист» – «Десна» начнется в 19:00 сегодня, 21-го сентября.

Напомним, «Металлист» презентовал новичка, который выступал в АПЛ.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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