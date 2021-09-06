Беседин на костылях посетил матч Украина – Франция
Форвард «Динамо»: «Надеюсь, в конце сентября уже буду без костылей»
Беседину предстоит длительная реабилитация
Артем Беседин / Фото: Динамомания
Нападающий «Динамо» Артем Беседин в шоу «Великий футбол» рассказал о своей травме и о том, когда сможет приступить к занятиям.
«Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе.
Никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться».
Беседин травмировался в матче с Швецией (2:1) на Евро-2020.
Напомним, Беседин попал в заявку «Динамо» на Лигу чемпионов.