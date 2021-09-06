Форвард «Динамо»: «Надеюсь, в конце сентября уже буду без костылей»

Беседину предстоит длительная реабилитация

Артем Беседин / Фото: Динамомания

Нападающий «Динамо» Артем Беседин в шоу «Великий футбол» рассказал о своей травме и о том, когда сможет приступить к занятиям.

«Надеюсь, в конце месяца уже буду ходить без костылей и потихоньку уже приступать к какой-то физической работе. Никогда ни о чем не жалею. Даже сейчас спустя 2,5 месяца я тоже не жалею. Так должно было случиться».

Беседин травмировался в матче с Швецией (2:1) на Евро-2020.

Напомним, Беседин попал в заявку «Динамо» на Лигу чемпионов.