Форвард «Динамо» снова вызван в сборную Венесуэлы

Рамирес заразился ковидом во время прошлого приезда в национальную команду

Эрик Рамирес / Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы на матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

8-го октября Венесуэла сыграет с Бразилией, 10-го – против Эквадора, 15-го – против Чили.

Отметим, что Рамирес заразился коронавирусом в расположении национальной сборной в начале сентября и пребывал на изоляции.

Тогда он вернулся в Киев только 24-го сентября. После этого участия в матчах в составе «Динамо» Рамирес не принимал.