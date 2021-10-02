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Форвард «Динамо» снова вызван в сборную Венесуэлы
Рамирес заразился ковидом во время прошлого приезда в национальную команду
2 октября 15:42
Эрик Рамирес / Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы на матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
8-го октября Венесуэла сыграет с Бразилией, 10-го – против Эквадора, 15-го – против Чили.
Отметим, что Рамирес заразился коронавирусом в расположении национальной сборной в начале сентября и пребывал на изоляции.
Тогда он вернулся в Киев только 24-го сентября. После этого участия в матчах в составе «Динамо» Рамирес не принимал.
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