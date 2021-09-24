Стала известна причина, по которой трансфер Витиньо в «Динамо» мог сорваться
Рамирес вернулся в Киев после самоизоляции
Форвард «Динамо» заразился коронавирусом в расположении сборной
Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес прибыл в Киев. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.
Напомним, 11 сентября тест форварда на коронавирус дал положительный результат. В тот момент он находился в расположении сборной Венесуэлы и не смог вернуться в Украину из-за необходимости пройти самоизоляцию.
Ранее «Динамо» отправилось во Львов на матч с «Рухом».
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