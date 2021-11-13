Форвард «Динамо» вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Футболист занимается уже несколько дней

Ибрагим Каргбо / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо вернулся к тренировкам. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.

12 ноября был третий день после возобновления занятий. Отмечается, что форвард уже работает с мячом.

Каргбо получил травму в апреле текущего года, выступая за «Олимпик» в аренде. После неудачного столкновения с голкипером «Зари» игрок заработал перелом костей ноги

Ранее другой футболист «Динамо» африканского происхождения заявил, что в Украине хватает расистов.