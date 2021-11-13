В «Черноморце» рассказали о возможности арендованным футболистам сыграть против «Динамо»
Форвард «Динамо» вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Футболист занимается уже несколько дней
Ибрагим Каргбо / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо вернулся к тренировкам. Об этом сообщил сам футболист в своем Instagram.
12 ноября был третий день после возобновления занятий. Отмечается, что форвард уже работает с мячом.
Каргбо получил травму в апреле текущего года, выступая за «Олимпик» в аренде. После неудачного столкновения с голкипером «Зари» игрок заработал перелом костей ноги.
Ранее другой футболист «Динамо» африканского происхождения заявил, что в Украине хватает расистов.
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