Форвард лидеров Примеры заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Нападающий не прочь переехать на Туманный Альбион

Александр Исак / фото - Football Espana

Нападающий «Реал Сосьедада» Александр Исак рассказал The Independent, где бы он хотел продолжить свою карьеру:

«Сейчас я играю в отличном клубе, я счастлив, но мне хотелось бы однажды попробовать себя в Англии. В АПЛ выступают 6-7 клубов мирового уровня, в этой лиге очень высокий уровень. Любому футболисту хочется максимально раскрыть свой потенциал. У меня есть определенные ожидания от самого себя, посмотрим, куда меня приведет судьба».

После 12-ти туров клуб из Сан-Себастьяна занимает первое место в Примере, опережая «Реал», у которого есть матч в запасе, на одно очко.

Именитый портал Transfermarkt оценивает Исака в 40 миллионов евро.

За 12 матчей в этом сезоне шведский форвард забил пять мячей и отдал один ассист.

Напомним, мадридский «Реал» в 2010-м отказался от трансфера звезды «Сосьедада» из-за его разгульного образа жизни.