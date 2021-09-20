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Форвард «Мариуполя»: «Хотелось бы доказать тренерскому штабу «Шахтера», на что мы способны»
Но арендованные у «горняков» футболисты не смогли принять участие в матче
Богдан Вьюнник / Фото: FootballHub
Нападающий «Мариуполя» Богдан Вьюнник, который принадлежит «Шахтеру», в шоу «Футбольный формат» заявил, что ему хотелось бы принять участие в донбасском дерби.
«Да. Конечно хотелось бы доказать тренерскому штабу «Шахтера», на что способны арендованные ребята.
Но такие правила, мы ничего не можем сделать».
Напомним, «Шахтер» разгромил «Мариуполь» (5:0) в 8-м туре УПЛ.
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