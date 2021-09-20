Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы»

«Шахтер» в Ковалевке разгромил «Мариуполь»

Послесловие

Фото: ФК Динамо

Подошел к завершению уже 8-й тур чемпионата Украины, подаривший нам мало неожиданных результатов.

Да и центральных матчей было не так много. Обыденный тур, который, признаемся честно, мало чем запомнился.

Начался он как обычно в пятницу игрой в Чернигове между «Десной» и «Рухом».

Фото: ФК Десна

Матч богатым на события не получился, но «Десна» выиграла вполне заслуженно. Командабыла активной, но в завершении пока туго.

Ковтун мог забивать в первом тайме, но пробил головой в голкипера, а позже Безбородько не смог попасть в ворота с пары метров. Свой шанс также упустил Тотовицкий.

Андрей был самым активным игроком, и мог оформлять ассист во втором тайме на Будковского, но тот промазал, пробив головой рядом со штангой. Также свой момент не реализовал Завийский.

«Рух» подал признаки жизни во втором тайме. Вообще, команда забила дважды, но дважды из вне игры. Матч катился к ничьей, когда ошибка в штрафной Ляха, который вместо доиграть эпизод – упал, привела к навесу от Завийського и голу Тотовицкого на 90-й минуте.

Так «Десна» вырвала победу и заслужила три очка. Похоже, психологическую яму команда преодолела после 0:4 от «Динамо» и «Вереса». «Рух» хоть и дал бой лидеру, но команда явно еще не сыграна.

«Десна» – «Рух» 1:0

Гол: Тотовицкий, 90

Субботний день открывал матч между «Ингульцом» и «Колосом».

Фото: ФК Ингулец

«Колос» активно начал матч. Стартовый натиск команды мог привести к забитому мячу. Опанасенко сыграл рукой в штрафной и рефери назначил пенальти. Правда, Петров обыгратьс «точки» не смог.

Тут же «Ингулец» мог наказать соперника, но шикарный шанс отличиться упустил Коваленко. Мог забить и Лысенко после ошибки Гальчука, но не попал в пустые ворота. Старания «Колоса» все же принесли свои плоды. Черноморец взялся за исполнение штрафного и попал точно в нижний угол.

Во втором тайме команды продолжили играть на встречных курсах, но моментов было в разы меньше. В итоге «Ингульцу» отыграться не удалось, а «Колос» забил второй мяч. Чурко получил мяч и в одно касание уложил того в нижний гол.

Победа должна улучшить настроение «Колосу» в дальнейших играх, а вот «Ингулец» проиграл второй матч подряд после двух побед. Сергею Лавриненко вновь стоит задуматься.

«Ингулец» – «Колос» 0:2

Голы: Черноморец, 26, Чурко, 90+5

«Днепр-1» встречался с «Вересом».

Фото: Днепр-1

Матч должен был вызывать ажиотаж, ведь гости неплохо шли на старте сезона, ну а «Днепр-1» и во все был одним из лидеров в таблице.

На деле хозяева владели инициативой, но воплотить ее запитый мяч им не удавалось. Добвик, Назаренко и остальные постоянно упускали моменты. Реализация хромает у команды со старта сезона.

«Верес» показал активность лишь во втором тайме и имел несколько неплохих шансов. Панасенко и Сергийчук ими также не распорядились. К концу матча последний подвел гостей, грубо сыграв против соперника и увидев перед собой красную карточку.

«Днепр-1» быстро воспользовался этим. Джурасек вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Чуже оформил единственный и победный мяч.

В итоге – победа «Днепра-1» на классе и движение вверх в таблице у команды продолжается. Впрочем, если бы не удаление, не факт, что «Верес» бы проиграл.

«Днепр-1» – «Верес» 1:0

Гол: Чуже, 78

Удаление: Сергийчук, 75

«Мариуполь в «дерби» играл против «Шахтера».

Фото: shakhtar.com

Матч неожиданно прошел в Ковалевке по просьбе «Мариуполя», но «хозяевам» от этого легче не стало. Впрочем, о конкуренции вряд ли можно было говорить до матча.

«Мариуполь» не располагал основным составом, игроки которого принадлежат «Шахтеру» и не могут играть по условиям аренды. В итоге азовцы заявили игроков из U-19 и получилось плохо.

Победа для «Шахтера» оказалась слишком легкой, а героем встречи стал Ефим Конопля, сделавший три ассиста. Он ассистировал Мудрику в первом тайме, Тете и Судакову во второй половине.

Впрочем, героем можно записать и Геогрия, который оформил дубля выйдя со скамейки запасных. Ну и гол Сикана выделим, ставший юбилейным для клуба в УПЛ.

В итоге – дежурные три очка для «Шахтера». Больше интересен вопрос, зачем на таком матче присутствовал и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков.

«Мариуполь» – «Шахтер» 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

«Динамо» дома принимало «Александрию».

Фото: ФК Динамо

Матч можно отнести к центральному по расположению команд в таблице. Тем более, «Александрия» уже обыгрывала «Шахтер» в этом сезоне и было интересно посмотреть на игру с киевлянами.

Борьба все же вышла, но ее могло и не быть, если бы не вратарь гостей Билык. Работы у него было хоть отбавляй. Шукрин, Гармаш, Буяльский, Цыганков не смогли поразить его ворота с игры.

Первый тайм был за киевлянами, но свои шансы команда упустила. Во втором «Александрия» чуть прибавила, но откровенно реальных возможностей мы от этой команды не увидели. Несколько неплохих контратак, которые ни к чему не привели.

«Динамо» же старалось, хотя идей было также не много. Почти все удары пришлись в голкипера и лишь раз Билыку удалось спасти команду после удара Цыганкова.

Самое интересное случилось в компенсированное время. Рыбалка секунд пять откровенно держал Гармаша за футболку в штрафной и рефери после VAR увидел это и назначил пенальти. Цыганков принес победу киевлянам.

После гола была стычка, которая завершилась удалением Кирюханцева и отвратительным падением Шабанова. Мог Артем и не изображать страдальца.

«Динамо» сохранило лидерство, а «Александрия» показала достойную игру.

«Динамо» – «Александрия» 1:0

Гол: Цыганков, 90+7

Воскресный день открывал матч в Полтаве между «Ворсклой» и «Минаем».

Фото: ФК Ворскла

Борьбы так и не получилось. «Ворскла» ожидаемо сыграла первым номером и уверенно вела в матче. Все началось с гола Кане, который подхватил мяч в штрафной и послал его в дальний угол.

Дальше были моменты у Степанюка и Скляра, которые их упустили. Был хороший шанс и у «Миная» во втором тайме. Кулиев воспользовался ошибками защитников, но скорости выйти один на один с вратарем ему не хватило, а обыграв соперника, пробил прямо в него.

На пенальти также претендовал Селезнев, но арбитр не дала 11-метровый, как бы Евгений не просил. Завершилось все голом Чеснакова, который попал в Лоховидько и от которого мяч залетел в ворота.

«Ворскла» уверенно довела матч до победы, которая стал первой за три матча. «Минай» вновь не выиграл, но, пока, к счастью для них, есть команды и похуже.

«Ворскла» – «Минай» 2:0

Голы: Кане, 37, Чеснаков, 75

«Львов» играл против «Металлиста-1925».

Фото: ФК Львов

Игра получилась не богатой на моменты, но «Львов» был все же поактивнее. Правда, этого оказалось мало. Не удары которые летели в створ легко брал Сидоренко. Лучший момент у хозяев был пожалуй у Шины, но пробил головой он очень слабо.

«Металлист-1925» не был пассивен и пытался создать что-то на контратаках. Удар Крыськива пришелся выше ворот, а проход Протасова заблокировал Ильющенков.

В конце матча у харьковчан появилась прекрасная возможность в виде стандарта. Габелок вызвался бить и пробил шикарно в девятку с подкруткой, но шикарный сейв Ильющенкова не позволил гостям заработать три очка.

В итоге команда при Олеге Дулубе набрала первое очко. «Металлист-1925» после четырех поражений кряду также набрал очко.

«Львов» – «Металлист-1925» 0:0

В последнем матче «Заря» играла с «Черноморцем».

Фото: ФК Заря

Конкуренции тут также не вышло. «Заря» неожиданно забила много, хотя могла и больше. Начал все Кабаев, который получил пас на ход и точным ударом послал мяч в угол.

Позже он мог делать дубль, но не попал в створ, а под конец первого тайма Гладкий удвоил преимущество «Зари», забив с пенальти.

«Черноморец» чуть ожил во втором тайме, но серьезно беспокоил ворота соперника все равно редко. За помнился у гостей лишь удар Цитаишвили со штрафного.

«Заря» выждала и добила соперника в конце матча. Аллахьяр решил не делиться мячом с партнером, обыграл защитника и голкипера и послал мяч уже в пустые ворота.

Тягаться «Черноморцу» с топ-командами пока рано, но дальше будут матчи с клубами ниже статусом. «Заря» чуть улучшила настроение после провала в Лиге конференций.

«Заря» – «Черноморец» 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45+1 (пен.), Аллахьяр, 89

Лучший игрок тура – Георгий Судаков

Лучший тренер тура – Александр Рябоконь.

Турнирная таблица: