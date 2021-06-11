Форвард «Милана» может переехать в Англию

Обучался у Ибры и теперь готов ехать в АПЛ

Рафаэль Леау / фото - AC Milan News

Португальским нападающим «Милана» Рафаэлем Леау интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний форвард стал одним из важных факторов возвращения миланского клуба в Лигу чемпионов спустя 7 лет. Португалец здоров сыгрался с Златаном Ибрагимовичем,и набрал 14 очков по системе гол+пас, чем привлек к себе внимание клубов АПЛ.

Но англичанам придется заплатить кругленькую сумму, ведь «россонери» хотят выручить за игрока 50 миллионов евро.

Напомним, Джанлуиджи Доннарума лично требовал у руководства «Милана» зарплату в 12 миллионов евро.