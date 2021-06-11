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Агент – ни при чем: Доннарумма сам требовал у «Милана» 12 миллионов евро

Болельщики «россонери» не простят игроку такой поступок
Футбол ЕВРО-2020
13:55
Агент – ни при чем: Доннарумма сам требовал у «Милана» 12 миллионов евро
Джанлуиджи Доннарумма / фото - Marca

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма дал указание агенту Мино Райоле потребовать у клуба зарплату в 12 миллионов евро, сообщает Goal.

22-летний голкипер покинет клуб этим летом в качестве свободного агента из-за того, что не смог договориться с руководством «россонери» о зарплате. «Милан» был готов платить только 8, поэтому вратарь принял решение не продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что именно Райола хотел повышения оклада для своего клиента и хороший процент для себя. Но, как оказалось, как раз таки сам итальянский игрок изъявил желание стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

В минувшем сезоне Джиджи сыграл за «Милан» в 48 матчах, где пропустил 38 мячей и 14 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, главным претендентом на Доннарумму называют ПСЖ.

Павел Харченко
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Теги

Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола Милан

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