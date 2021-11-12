Форвард сборной Болгарии: «Украина играла в феноменальный футбол»

Радослав Кирилов / Фото: Футбол 24

Форвард сборной Болгарии Радослав Кирилов высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они».