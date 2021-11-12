Главный тренер сборной Болгарии – о сборной Украины: «Мы пережили ураган»
Форвард сборной Болгарии: «Украина играла в феноменальный футбол»
Команда Петракова «возила» соперника целый матч
07:49
Радослав Кирилов / Фото: Футбол 24
Форвард сборной Болгарии Радослав Кирилов высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
«Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.
Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.
Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они».
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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