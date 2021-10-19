Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Форвард сборной Швеции может переехать в Манчестер
Игроком «Реала Сосьедад» заинтересованы два гранда АПЛ
19:41
Александер Исак / Фото - goal.comНападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак попал на радары «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.
Манкунианские клубы рассматривают вариант с подписанием шведа в летнее межсезонье. При этом контракт игрока с испанской командой рассчитан еще на 4,5 года.
В текущем сезоне 22-летний форвард сборной Швеции сыграл 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Напомним, летом Исаком интересовались «Ливерпуль» и «Арсенал».
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