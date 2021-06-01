Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Форвард «Ворсклы»: «Я боялся Цыганкова»

Кулач все же выиграл бомбардирскую гонку
Футбол Украинская Премьер-лига
08:55
Форвард «Ворсклы»: «Я боялся Цыганкова»
Владислав Кулач / Фото: Football.ua

Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач высказался о бомбардирской гонке в УПЛ в минувшем сезона.

«Я боялся Витю Цыганкова. Мы все знаем, что это за футболист. До последнего тура он отставал на два мяча, но у меня не было полной уверенности, что Витя меня не догонит.

Я верил, что Витя может забить и три гола, поэтому понимал, что нужно забить в последнем туре».


Напомним, Кулач забил 15 мячей в минувшем сезоне УПЛ, у Цыганкова – 12.

Турнирная таблица УПЛ сезона 2020/21.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Кулач Ворскла Виктор Цыганков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Центральный защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Турции
Центральный защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
28 мая 11:45
Максимов: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»
Максимов: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 18:21
«Ворскла» подпишет защитника «Десны» Тамма
«Ворскла» подпишет защитника «Десны» Тамма
Футбол Украинская Премьер-лига
26 мая 14:23
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 22:22
«Ворскла» близка к подписанию форварда из Нигерии
«Ворскла» близка к подписанию форварда из Нигерии
Футбол Украинская Премьер-лига
25 мая 10:25
«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили
«Ворскла» хочет сохранить Кулача и Алиуна, а также вновь арендовать Цитаишвили
Футбол Украинская Премьер-лига
21 мая 22:10

Новости: Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»
Джанлуиджи Буффон: «Секрет «Ювентуса» в скромности»
Серия А (Италия)
11:00
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Мхитарян в ближайшее время подпишет контракт с «Ромой»
Серия А (Италия)
10:50
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Яремчук рассказал, когда чувствовал себя в сборной Украины хуже всего
Сборная Украины
10:45
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024-го года
Премьер-Лига (Англия)
10:30
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
Лига 1 (Франция)
10:27
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
«Сивасспор» заинтересован в вингере «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:20
«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
«Шахтер» начал продажу абонементов на следующий сезон
Украинская Премьер-лига
10:14
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Лидер «Шахтера» готовится перейти в «Арсенал»
Украинская Премьер-лига
10:07
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Стало известно, сколько «Бенфика» хочет выручить за Педриньо, которым интересуется «Шахтер»
Украинская Премьер-лига
10:03
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости