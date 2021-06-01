Центральный защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Турции
Форвард «Ворсклы»: «Я боялся Цыганкова»
Кулач все же выиграл бомбардирскую гонку
Владислав Кулач / Фото: Football.ua
Нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач высказался о бомбардирской гонке в УПЛ в минувшем сезона.
«Я боялся Витю Цыганкова. Мы все знаем, что это за футболист. До последнего тура он отставал на два мяча, но у меня не было полной уверенности, что Витя меня не догонит.
Я верил, что Витя может забить и три гола, поэтому понимал, что нужно забить в последнем туре».
Напомним, Кулач забил 15 мячей в минувшем сезоне УПЛ, у Цыганкова – 12.
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