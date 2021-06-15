Франция – Германия и первый матч Роналду. Сегодня завершится первый тур Евро-2020

Центральный матч дня начнется в 22:00

Фото: AFP

Сегодня пройдут матчи заключительного первого тура группового этапа на Евро-2020.

Два матча будут сыграны в группе F. В первой игре Венгрия примет Португалию.

Интересно, что команды уже играли в одной группе на Евро-2016. Тогда все завершилось результативной ничьей (3:3). Теперь же, команды встретятся в первом матче. Начало матча – в 19:00. Следите за матчем на XSPORT.ua.

Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.

Онлайн трансляция матча Венгрия – Португалия.

В центральном матче дня и, наверное, тура Франция сойдется против Германии.

Эти сборные также играли на Евро-2016, однако в 1/2 финала. Победу французам принес дубль Антуана Гризманна. Позже два матча прошли в Лиге наций (0:0 и 2:1). В последний раз Германия побеждала Францию еще аж на ЧМ-2014 в четвертьфинале (1:0).

Начало игры Франция – Германия в 22:00. Смотрите матч на XSPORT.ua.

Видео трансляция матча Франция – Германия.

Онлайн трансляция матча Франция – Германия.