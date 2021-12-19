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«Фрайбург» одолел «Байер» и вытеснил конкурента из тройки лидеров

Отставание от дортмундской «Боруссии» сократилось до пяти очков
Футбол Бундеслига (Германия)
18:30
«Фрайбург» одолел «Байер» и вытеснил конкурента из тройки лидеров
Фото - Байер Леверкузен

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле переиграл «Байер».

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На гол Грифо с пенальти ответил «в раздевалку» Арангис.

После перерыва хозяева действовали куда острее «фармацевтов» и были награждены. Шаде подарил победу своей команде.

«Фрайбург» вошел в тройку лидеров в турнирной таблице. «Байер» отстает от конкурента на одно очко, «Боруссия» Д – опережает на пять.

Бундеслига, 17 тур

«Фрайбург» – «Байер» 2:1

Голы: Грифо, 33 (пен.), Шаде, 84 – Арангис, 45

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 80), Грифо (Демирович, 80), Шаллаи (Шаде, 56), Чжон Ву Ен (Шлоттербек, 90), Хелер.

«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Баккер, 87), Арангис (Паласиос, 80), Демирбай (Сертдемир, 87), Андрих, Адли (Паулиньо, 76), Виртц, Шик (Аларио, 75).

Предупреждения: Шлоттербек, Хелер – Фримпонг, Андрих, Коссуну
Сергей Стаднюк
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