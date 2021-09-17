Гура: «Хотелось бы, чтобы матч «Динамо» с «Бенфикой» облегчил задачу «Александрии»
Футболисты «Динамо» вышли на матч чемпионата Румынии с собаками
Клуб из Бухареста поучаствовал в необычной акции
Фото: пресс-служба Динамо Бухарест
Футболисты бухарестского «Динамо» вышли на матч чемпионата Румынии против ФКСБ с собаками.
Такой посыл клуба приурочен к акции по поиску приютов для бездомных собак в Румынии.
Напомним, киевское «Динамо» на неделе провело матч в Лиги чемпионов – против «Бенфики» (0:0).
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