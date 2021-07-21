Футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса

Фото - ФК Шахтер

Футболисты и персонал «Шахтера» вакцинировались от коронавируса. «Горняки» получили первую дозу прививки в среду, 21 июля.

Голкипер «оранжево-черных» Андрей Пятов высказался по поводу данного события.

Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, UEFA, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях.