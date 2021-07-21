Новичок «Шахтера» сменил номер уже на следующий день после официальной презентации
Футболисты «Шахтера» вакцинировались от коронавируса
Также первую дозу прививки получил и персонал клуба
21 июля 16:39
Фото - ФК Шахтер
Футболисты и персонал «Шахтера» вакцинировались от коронавируса. «Горняки» получили первую дозу прививки в среду, 21 июля.
Голкипер «оранжево-черных» Андрей Пятов высказался по поводу данного события.
Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация – это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса.
Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты – от нас этого требуют Федерация, UEFA, так как мы – спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях.
Пятов вошел в заявку «Шахтера» на следующий сезон УПЛ.
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