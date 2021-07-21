Без Мораеса. «Шахтер» заявил 30 футболистов на следующий сезон УПЛ
Донецкий «Шахтер» огласил заявку на сезон-21/22 украинской Премьер-лиги. Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби рассчитывает на тридцать исполнителей.
В список вошли три летних новичка – защитник Марлон, хавбек Педриньо и нападающий Лассина Траоре. Также в заявке присутствуют некоторые молодые игроки – Георгий Судаков, Ефим Конопля, Михаил Мудрик и другие. Отметим также отсутствие в заявке травмированного Жуниора Мораеса.
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин
Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 28. Маркиньос Сиприано, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 25. Георгий Судаков, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка
Нападающие: 9. Дентиньо, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо
Ранее сообщалось, что «Милан» попытается подписать Тете лишь при одном условии.
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