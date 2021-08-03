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Футболисты, тренерский штаб и персонал одного из клубов УПЛ вакцинировались от коронавируса

«Верес» выбрал американскую вакцину
Футбол Украинская Премьер-лига
3 августа 18:41
Футболисты, тренерский штаб и персонал одного из клубов УПЛ вакцинировались от коронавируса
Фото: пресс-служба Вереса

Футболисты ровенского «Вереса», а также персонал и тренерский штаб вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба и приводит слова клубного врача Юрия Сиренко.

«Мы выбирали между вакцинами производства компаний Astra Zeneca, Pfizer и Moderna. Другие вакцины мы не рассматривали, поскольку прививки других производителей признаются не всеми странами мира.

В итоге мы остановились на вакцины американского производства Moderna. Это высокоэффективная вакцина, которая также защищает от новых штаммов COVID-19».


Напомним, во 2-м туре УПЛ «Верес» разгромно проиграл «Динамо» (0:4).

Петр Приходько
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