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Футболисты, тренерский штаб и персонал одного из клубов УПЛ вакцинировались от коронавируса
«Верес» выбрал американскую вакцину
3 августа 18:41
Фото: пресс-служба Вереса
Футболисты ровенского «Вереса», а также персонал и тренерский штаб вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба и приводит слова клубного врача Юрия Сиренко.
«Мы выбирали между вакцинами производства компаний Astra Zeneca, Pfizer и Moderna. Другие вакцины мы не рассматривали, поскольку прививки других производителей признаются не всеми странами мира.
В итоге мы остановились на вакцины американского производства Moderna. Это высокоэффективная вакцина, которая также защищает от новых штаммов COVID-19».
Напомним, во 2-м туре УПЛ «Верес» разгромно проиграл «Динамо» (0:4).
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