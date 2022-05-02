﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V

Хахльов хоче, щоб клуб повернув стару емблему

Олексій Хахльов / Фото:

Голова рівненської обласної асоціації футболу та член виконкому УАФ Олексій Хахльов в Facebook закликав керівництво рівненського «Вереса» прибрати емблеми букву V, яка стали одним із символів агресії росії проти України.



«Задля запобігання погіршення репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки, звертаюся до керівництва, акціонерів та членів Наглядової ради Народний Клуб «Верес» Рівне, а також до всіх червоно-чорних вболівальників. Негайно прибрати з всієї символіки Народного клубу заголовну літеру «V», як символ російської агресії проти України. Пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки НК «Верес» Рівне». Разом – ми сила».

Зазначимо, що в період з 2015 по 2017 рік Хахльов бувпрезидентом «Вереса».