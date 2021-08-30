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Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Смотрите на XSPORT

Мы нашли лучших в этом деле
Футбол
14:31
Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Смотрите на XSPORT

Футбол - это зрелище. Но кто создаёт это зрелище? Правильно, личности, такие как Рональдиньо, Зидан, Бекхэм, а также современные звезды футбола: Криштиано Роналду, Месси, Неймар, но что их всех объединяет? Фантастический контроль мяча. А кто лучше всех расскажет и покажет тонкости технических приёмов, трюков и футбольных финтов? Мы нашли лучших в этом деле. Знакомьтесь команда футбольных фристайлеров - UkrFreestyle.

В этом выпуске, мы поговорим о выступлениях лучшей команды Фристайлеров в Украине. Гонорары от выступлений перед Финалами Лиги Чемпионов и Лигой Европы УЕФА, а также на открытии Евро-2012 и открытии различных стадионов. Выясним, почему в Украине так мало техничных футболистов. Выделим самых техничных футболистов с украинским паспортом. И в конце, ведущий XSPORT - Игорь Киричок, попытается повторить базовые трюки из футбольного фристайла.

Приятного просмотра.

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Футбольные трюки и финты от команды UkrFreestyle. Смотрите на XSPORT
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