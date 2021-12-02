Футбольный Бог чудом спас «Ниццу» от поражения ПСЖ

Тотальное доминирование парижан на поле так и не увенчалось голом

ПСЖ / фото - Ligue 1

ПСЖ не смог победить «Ниццу» в домашнем матче 16-го тура Лиги 1. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Для подопечных Маурисио Почеттино этот поединок был легкой прогулкой. Но их тотальное доминирование на поле (70% владения мячом против 30%, 22 удара по воротам против 4 и 22 штрафных против 10) так и не увенчалось голом.

В таблице Лиги 1 ПСЖ лидирует с 41 очком в активе. «Ницца» идет на четвертом месте, имея 27 баллов.

Лига 1. 16-й тур

ПСЖ – «Ницца» 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Паредес, 77), Мендеш, Гуйе, Данилу Перейра, Эбимбе (Верратти, 62), Ди Мария (Икарди, 77), Месси, Мбаппе.

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Бар, Будауи (Гуири, 80), Шнайдерлин, Лемина (Тюрам, 74), Клюйверт (Стенгс, 74), Делор, Дольберг.

Предупреждения: Данилу Перейра (31), Клюйверт (66), Ди Мария (76), Бар (88).

Напомним, перед началом матча Месси продемонстрировал болельщикам свой 7-й «Золотой мяч».